Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год
Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год - РИА Новости, 30.12.2025
Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год
Официальный курс доллара в России за 2025 год упал на 23,45 рубля, следует из данных Центробанка.
2025-12-30T18:22:00+03:00
2025-12-30T18:22:00+03:00
2025-12-30T19:28:00+03:00
экономика
россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
россия
сша
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год
Официальный курс доллара ЦБ РФ упал за 2025 г. на 23,45 руб., или на 23,06%
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Официальный курс доллара в России за 2025 год упал на 23,45 рубля, следует
из данных Центробанка.
Таким образом, американская валюта подешевела на 23,06%, а курс евро упал на 13,20% (14,01 рубля).
Максимального за год значения доллар достиг 15 января — 103,44 рубля, минимального — 6 декабря в 76,09 рубля. Евро соответственно стоил 106,25 рубля 15 января и 87,57 рубля 19 марта.
Официальные курсы валют ЦБ на новогодние праздники с 31 декабря по 12 января: 78,23 рубля за доллар и 92,09 — за евро.