Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год
18:22 30.12.2025 (обновлено: 19:28 30.12.2025)
Курс доллара упал на 23,45 рубля за 2025 год
Официальный курс доллара в России за 2025 год упал на 23,45 рубля, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:22:00+03:00
2025-12-30T19:28:00+03:00
РИА Новости
Новости
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный курс доллара в России за 2025 год упал на 23,45 рубля, следует из данных Центробанка.
Таким образом, американская валюта подешевела на 23,06%, а курс евро упал на 13,20% (14,01 рубля).
Максимального за год значения доллар достиг 15 января — 103,44 рубля, минимального — 6 декабря в 76,09 рубля. Евро соответственно стоил 106,25 рубля 15 января и 87,57 рубля 19 марта.
Официальные курсы валют ЦБ на новогодние праздники с 31 декабря по 12 января: 78,23 рубля за доллар и 92,09 — за евро.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
