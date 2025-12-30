Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. На складе в центре Москвы среди вывезенных вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной мультяшный портрет ее семьи и ростовая фигура, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование освободить квартиру до 30 декабря.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.