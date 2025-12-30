https://ria.ru/20251230/dolina-2065716538.html
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. На складе в центре Москвы среди вывезенных вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной мультяшный портрет ее семьи и ростовая фигура, передает корреспондент РИА Новости.
На втором этаже склада, где хранятся вещи Долиной
, размещены более 300 коробок разного размера с вещами, большие сумки, а также рейлы с одеждой. Среди вывезенных вещей певицы электронное пианино, ростовая фигура девушки, а также портрет ее семьи, которая изображена в качестве героев мультипликационного фильма.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.