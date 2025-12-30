Рейтинг@Mail.ru
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
16:40 30.12.2025
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Из квартиры Долиной вывезли ростовую куклу и мультяшный портрет

РИАН: из квартиры Долиной вывезли мультяшный портрет семьи и ростовую фигуру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении
Предположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. На складе в центре Москвы среди вывезенных вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной мультяшный портрет ее семьи и ростовая фигура, передает корреспондент РИА Новости.
На втором этаже склада, где хранятся вещи Долиной, размещены более 300 коробок разного размера с вещами, большие сумки, а также рейлы с одеждой. Среди вывезенных вещей певицы электронное пианино, ростовая фигура девушки, а также портрет ее семьи, которая изображена в качестве героев мультипликационного фильма.
Склад с вещами Долиной - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Склад, где хранятся вещи Долиной, заполнен стройматериалами
Вчера, 15:50
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Рабочие у дома Долиной в Хамовниках - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов
Вчера, 14:54
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
