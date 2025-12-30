Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вторую партию вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной привезли для хранения на склад в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Telegram-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, привезли на склад в здании Федерации шахмат России (ФШР). Позднее ФШР опубликовала опровержение информации - склад находится во внутреннем дворе здания ФШР, но не имеет к ней отношения.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, грузовой автомобиль подъехал в 14.30 мск и припарковался рядом со складом. Рабочие начали выгружать вещи певицы. Они хранятся на втором этаже в отдельном помещении.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания адвокат покупательницы Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
