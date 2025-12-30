Рейтинг@Mail.ru
Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве
30.12.2025
16:28 30.12.2025
Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве
Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве - РИА Новости, 30.12.2025
Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве
Вторую партию вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной привезли для хранения на склад в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в Москве

Вторую партию вещей Долиной привезли для хранения на склад в центре Москвы

Автомобиль службы перевозки вещей у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Автомобиль службы перевозки вещей у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль службы перевозки вещей у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вторую партию вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной привезли для хранения на склад в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Telegram-канал Mash сообщил, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, привезли на склад в здании Федерации шахмат России (ФШР). Позднее ФШР опубликовала опровержение информации - склад находится во внутреннем дворе здания ФШР, но не имеет к ней отношения.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, грузовой автомобиль подъехал в 14.30 мск и припарковался рядом со складом. Рабочие начали выгружать вещи певицы. Они хранятся на втором этаже в отдельном помещении.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания адвокат покупательницы Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
