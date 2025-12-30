https://ria.ru/20251230/dolina-2065705832.html
Долина вывезла электронное пианино из квартиры в Хамовниках
Народная артистка РФ Лариса Долина вывезла белое электронное пианино из квартиры в Хамовниках во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина вывезла белое электронное пианино из квартиры в Хамовниках во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Вещи Долиной
собирали и вывозили из квартиры в Хамовниках во вторник более трёх часов. После партию вещей привезли на склад в центре Москвы
.
Среди вещей певицы было и белое электронное пианино. На кадрах видно, что музыкальный инструмент обмотан строительной пленкой. Его погрузили в грузовую машину в последнюю очередь, на склад пианино заносили вчетвером и уже разместили там.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.