Долина вывезла электронное пианино из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина вывезла белое электронное пианино из квартиры в Хамовниках во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Вещи Долиной собирали и вывозили из квартиры в Хамовниках во вторник более трёх часов. После партию вещей привезли на склад в центре Москвы

Среди вещей певицы было и белое электронное пианино. На кадрах видно, что музыкальный инструмент обмотан строительной пленкой. Его погрузили в грузовую машину в последнюю очередь, на склад пианино заносили вчетвером и уже разместили там.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.