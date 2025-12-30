Машина Долиной покинула территорию дома в Хамовниках спустя 25 минут

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной покинула территорию дома в Хамовниках в Москве спустя 25 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Автомобиль подъехал в 13.17 мск и сразу въехал на подземный паркинг. В 13.42 мск машина выехала и покинула территорию дома.

Утром к дому подъехал грузовик и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме, у одного из них в руках были две небольшие коробки.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.