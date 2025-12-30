https://ria.ru/20251230/dolina-2065701026.html
Машина Долиной покинула территорию дома в Хамовниках спустя 25 минут
Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной покинула территорию дома в Хамовниках в Москве спустя 25 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:44:00+03:00
2025-12-30T15:44:00+03:00
2025-12-30T15:44:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065660487_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_2e554a6db3ad0021065651f7da8df364.jpg
россия
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной покинула территорию дома в Хамовниках в Москве спустя 25 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль подъехал в 13.17 мск и сразу въехал на подземный паркинг. В 13.42 мск машина выехала и покинула территорию дома.
Утром к дому подъехал грузовик и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме, у одного из них в руках были две небольшие коробки.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина
обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.