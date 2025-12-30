Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сбор и вывоз вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках во вторник продолжался более трёх часов, передает корреспондент РИА Новости.

Грузовик подъехал к дому в Хамовниках, где находится бывшая квартира певицы, в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме. У одного из них в руках были две небольшие коробки. Они зашли в дом.

В 12.20 грузовой автомобиль развернулся и встал кузовом к подъезду. Рабочие раскрыли двери кузова, в 12.25 начали выносить первые коробки с вещами Долиной и грузить в машину. Грузчики выносили из квартиры коробки разного размера - от небольших до крупногабаритных, а также рейлы. Погрузка завершилась в 14.02.

Во время сбора вещей к дому приезжала и машина артистки. Автомобиль пробыл на территории дома 25 минут.

После завершения погрузки грузовой автомобиль развернулся и покинул территорию дома в Хамовниках в 14.05.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.