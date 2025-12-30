Рейтинг@Mail.ru
Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов - РИА Новости, 30.12.2025
14:54 30.12.2025 (обновлено: 14:57 30.12.2025)
Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов
Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов
Сбор и вывоз вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках во вторник продолжался более трёх часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Сбор и вывоз вещей Долиной из квартиры продолжался более трех часов

РИА Новости: вывоз вещей Долиной из дома в Хамовниках продолжался более 3 часов

Рабочие у дома Долиной в Хамовниках
Рабочие у дома Долиной в Хамовниках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочие у дома Долиной в Хамовниках
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сбор и вывоз вещей народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках во вторник продолжался более трёх часов, передает корреспондент РИА Новости.
Грузовик подъехал к дому в Хамовниках, где находится бывшая квартира певицы, в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме. У одного из них в руках были две небольшие коробки. Они зашли в дом.
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
26 декабря, 12:11
В 12.20 грузовой автомобиль развернулся и встал кузовом к подъезду. Рабочие раскрыли двери кузова, в 12.25 начали выносить первые коробки с вещами Долиной и грузить в машину. Грузчики выносили из квартиры коробки разного размера - от небольших до крупногабаритных, а также рейлы. Погрузка завершилась в 14.02.
Во время сбора вещей к дому приезжала и машина артистки. Автомобиль пробыл на территории дома 25 минут.
После завершения погрузки грузовой автомобиль развернулся и покинул территорию дома в Хамовниках в 14.05.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
26 декабря, 09:14
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
