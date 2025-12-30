https://ria.ru/20251230/dolina-2065648795.html
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках
Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве днем во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве днем во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль подъехал в 13.17 мск и сразу въехал на подземный паркинг.
Утром к дому подъехал грузовик и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме, у одного из них в руках были две небольшие коробки.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина
обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.