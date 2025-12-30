Рейтинг@Mail.ru
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках
13:41 30.12.2025 (обновлено: 14:15 30.12.2025)
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках - РИА Новости, 30.12.2025
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках
Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве днем во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Машина Долиной приехала к дому в Хамовниках

РИА Новости: машина Ларисы Долиной подъехала к дому в Хамовниках

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной приехала к дому в Хамовниках в Москве днем во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль подъехал в 13.17 мск и сразу въехал на подземный паркинг.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат
12:54
Утром к дому подъехал грузовик и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме, у одного из них в руках были две небольшие коробки.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Курьер у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
К дому Ларисы Долиной в Хамовниках подъехал грузовик
12:45
 
Россия Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
