Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат - РИА Новости, 30.12.2025
12:54 30.12.2025 (обновлено: 13:05 30.12.2025)
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат
Певица Лариса Долина планирует выехать не позднее 5 января из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 30.12.2025
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат

Адвокат: Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру до 5 января

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина планирует выехать не позднее 5 января из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат артистки Мария Пухова.
Утром во вторник стало известно о тои, что Мосгорсуд изготовил мотивированное определение о выселении Долиной из квартиры, дело уже передано в первую инстанцию - Хамовнический суд Москвы.
"Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее пятого января, решение обжаловать она не планирует, мы его еще даже не получили на руки",- сказала собеседница агентства.
В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что не хотела бы обращаться к судебным приставам для принудительного выселения, а хотела бы "договориться".
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса ДолинаМоскваРоссияМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
