https://ria.ru/20251230/dolina-2065635365.html
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат - РИА Новости, 30.12.2025
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат
Певица Лариса Долина планирует выехать не позднее 5 января из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:54:00+03:00
2025-12-30T12:54:00+03:00
2025-12-30T13:05:00+03:00
лариса долина
москва
россия
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20251226/dolina-2064928837.html
https://ria.ru/20251229/vyselenie-2065457656.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, москва, россия, московский городской суд, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Москва, Россия, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат
Адвокат: Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру до 5 января
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина планирует выехать не позднее 5 января из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат артистки Мария Пухова.
Утром во вторник стало известно о тои, что Мосгорсуд
изготовил мотивированное определение о выселении Долиной
из квартиры, дело уже передано в первую инстанцию - Хамовнический суд Москвы
.
"Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее пятого января, решение обжаловать она не планирует, мы его еще даже не получили на руки",- сказала собеседница агентства.
В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что не хотела бы обращаться к судебным приставам для принудительного выселения, а хотела бы "договориться".
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.