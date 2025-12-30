Долина не будет обжаловать выселение и покинет квартиру, заявила адвокат

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина планирует выехать не позднее 5 января из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат артистки Мария Пухова.

Утром во вторник стало известно о тои, что Мосгорсуд изготовил мотивированное определение о выселении Долиной из квартиры, дело уже передано в первую инстанцию - Хамовнический суд Москвы

"Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее пятого января, решение обжаловать она не планирует, мы его еще даже не получили на руки",- сказала собеседница агентства.

В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла РИА Новости, что не хотела бы обращаться к судебным приставам для принудительного выселения, а хотела бы "договориться".

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.