К дому Ларисы Долиной в Хамовниках подъехал грузовик
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Грузовик приехал к дому в Хамовниках в Москве, где находится бывшая квартира народной артистки РФ Ларисы Долиной, утром во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Грузовой автомобиль подъехал в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме. У одного из них в руках были две небольшие коробки.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина
обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.