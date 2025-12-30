К дому Ларисы Долиной в Хамовниках подъехал грузовик

Курьер у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 30 декабря 2025

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Грузовик приехал к дому в Хамовниках в Москве, где находится бывшая квартира народной артистки РФ Ларисы Долиной, утром во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Грузовой автомобиль подъехал в 10.52 мск и припарковался рядом с подъездом. Из машины вышли двое мужчин в рабочей форме. У одного из них в руках были две небольшие коробки.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.