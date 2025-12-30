https://ria.ru/20251230/dnr-2065704686.html
В ДНР за неделю пострадали 13 человек, заявила омбудсмен
В ДНР за неделю пострадали 13 человек, заявила омбудсмен - РИА Новости, 30.12.2025
В ДНР за неделю пострадали 13 человек, заявила омбудсмен
Один человек погиб, еще 13 пострадали за минувшую неделю в Донецкой Народной Республике в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:59:00+03:00
2025-12-30T15:59:00+03:00
2025-12-30T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030114016_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_545ce5769d28097c2c4432ece489e8c7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030114016_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_93aad152b08499654fd54b2da2cac217.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю пострадали 13 человек, заявила омбудсмен
Морозова: в ДНР за неделю погиб один мирный житель, 13 пострадали