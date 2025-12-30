Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР - РИА Новости, 30.12.2025
13:22 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/dnr-2065644286.html
Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР
Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР - РИА Новости, 30.12.2025
Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР
Расчеты центра "Рубикон" с помощью дронов уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в районе Дружковки в ДНР, в том числе танк Leopard, который ВСУ... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:22:00+03:00
2025-12-30T13:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059749384_0:74:3345:1956_1920x0_80_0_0_dc7cd95e0b866bffa37cb818a4aa59dc.jpg
https://ria.ru/20251229/leopard--2065429805.html
дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-80у
Дружковка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80У
Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР

Российские дроны уничтожили более 15 единиц бронетехники ВСУ в ДНР

© Сергей БобылевВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Сергей Бобылев
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" с помощью дронов уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в районе Дружковки в ДНР, в том числе танк Leopard, который ВСУ пытались вывезти из-под ударов, сообщило российское Минобороны.
"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники. В описании к видео говорится, что оператор дрона центра "Рубикон" в ходе разведки военных объектов противника в районе Дружковки в ДНР обнаружил в перелеске скопление замаскированной бронетехники ВСУ... В результате слаженной боевой работы операторов "Рубикона" были поражены более полутора десятков единиц бронетехники ВСУ, среди которых - танки Т-64БВ, Т-80У, бронетранспортер М113 и САУ М109А6 "Паладин" американского производства", - сказано в сообщении министерства.
Министерство обороны отметило, что несколько экипажей украинской техники пытались увезти из-под ударов российских дронов, одной из таких машин оказался танк немецкого производства Leopard 1А5.
"Все они были настигнуты, обездвижены и поражены серией ударов дронов-камикадзе "Рубикона", - подчеркнуло МО.
Разгром бронетехники украинских боевиков довершили удары кассетными боеприпасами, которые корректировали операторы разведывательных БПЛА "Рубикона", уничтожение бронетехники ВСУ продолжалось до ночи, заключило Минобороны.
Кадры поражения танка Leopard 1A5 ВСУ расчетами FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
Дружковка Донецкая Народная Республика Вооруженные силы Украины Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Т-80У
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
