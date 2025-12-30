Российские дроны уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в ДНР

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" с помощью дронов уничтожили более 15 единиц украинской бронетехники в районе Дружковки в ДНР, в том числе танк Leopard, который ВСУ пытались вывезти из-под ударов, сообщило российское Минобороны.
"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники. В описании к видео говорится, что оператор дрона центра "Рубикон" в ходе разведки военных объектов противника в районе Дружковки в ДНР обнаружил в перелеске скопление замаскированной бронетехники ВСУ... В результате слаженной боевой работы операторов "Рубикона" были поражены более полутора десятков единиц бронетехники ВСУ, среди которых - танки Т-64БВ, Т-80У, бронетранспортер М113 и САУ М109А6 "Паладин" американского производства", - сказано в сообщении министерства.
Министерство обороны отметило, что несколько экипажей украинской техники пытались увезти из-под ударов российских дронов, одной из таких машин оказался танк немецкого производства Leopard 1А5.
"Все они были настигнуты, обездвижены и поражены серией ударов дронов-камикадзе "Рубикона", - подчеркнуло МО.
Разгром бронетехники украинских боевиков довершили удары кассетными боеприпасами, которые корректировали операторы разведывательных БПЛА "Рубикона", уничтожение бронетехники ВСУ продолжалось до ночи, заключило Минобороны.