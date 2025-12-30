Рейтинг@Mail.ru
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил премьер республики
07:08 30.12.2025
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил премьер республики
экономика, донецкая народная республика, донбасс, новороссия
Экономика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Новороссия
Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил премьер республики

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиАндрей Чертков
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Андрей Чертков. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Бизнес ДНР готов к выходу на федеральный рынок, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Качество нашей продукции отмечено на федеральном уровне. Республика впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе Программы "100 лучших товаров России". Единственная из регионов Донбасса и Новороссии. Шесть предприятий представили свои товары и вошли в сотню лучших в стране. Такой результат еще раз доказывает, что наш бизнес готов выходить на большой российский рынок", - сказал Чертков.
Он добавил, что многие республиканские торговые марки и имена уже хорошо известны за пределами ДНР - во многом благодаря участию производителей и дизайнеров в Международных фестивалях и показах, в форумах и выставках.
