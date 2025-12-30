Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.12.2025 (обновлено: 12:24 30.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сша
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов, Преображенка Запорожской области и Садовое Херсонской области., добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
