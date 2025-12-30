https://ria.ru/20251230/dnepr-2065621006.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:18:00+03:00
2025-12-30T12:18:00+03:00
2025-12-30T12:24:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сша
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143249_0:3:2997:1689_1920x0_80_0_0_15fc57abff446db9180af19b48be673c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143249_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82a8d2c27172cffb63cb1696153cc53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра" за сутки