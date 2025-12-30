Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал ISW заявлять о том, кто его финансирует - РИА Новости, 30.12.2025
01:58 30.12.2025
Дмитриев призвал ISW заявлять о том, кто его финансирует
Дмитриев призвал ISW заявлять о том, кто его финансирует
2025
Дмитриев призвал ISW заявлять о том, кто его финансирует

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев порекомендовал американскому аналитическому центру Институту изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в каждой своей публикации напоминать о том, что его финансируют "плохие парни, торгующие оружием".
"Ребята (и (экс-заместитель госсекретаря США Виктория - ред.) Нуланд): вас финансирует военно-промышленный комплекс (Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, CACI, SAIC, DynCorp, L-3). Хотя бы добавьте оговорку, прежде чем распространять пропаганду разжигания войны. Начинайте каждый пост таким образом: "Нас финансируют плохие парни, торгующие оружием, и они говорят…" - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на одну из публикаций ISW.
