СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии
17:04 30.12.2025
СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии
Уголовное дело после предотвращенной в Кабардино-Балкарии диверсии возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном обороте оружия,... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кабардино-балкарская республика (кбр)
Новости
Кадры с места уничтожения украинского агента в Кабардино-Балкарии
Уроженец Нальчика прошел подготовку в лагере ВСУ и вернулся в Россию через третьи страны. При себе он имел автомат и бомбу на 5 килограмм в тротиловом эквиваленте. При попытке задержания диверсант оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем. 🔹 Подписаться на РИА Новости
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело после предотвращенной в Кабардино-Балкарии диверсии возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о срыве задуманной спецслужбами Украины попытки подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Подчеркивалось, что диверсант оказал сопротивление при задержании и был уничтожен.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 30 декабря силовики проводили мероприятия по задержанию местного жителя, против которого было возбуждено дело о приготовлении к диверсии. Отмечается, что он был обнаружен неподалеку от селения Былым. На требование правоохранителей сложить оружие и сдаться подозреваемый открыл огонь по сотрудникам, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем, пострадавших среди сотрудников силовых ведомств нет.
"Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
