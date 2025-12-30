СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело после предотвращенной в Кабардино-Балкарии диверсии возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 30 декабря силовики проводили мероприятия по задержанию местного жителя, против которого было возбуждено дело о приготовлении к диверсии. Отмечается, что он был обнаружен неподалеку от селения Былым. На требование правоохранителей сложить оружие и сдаться подозреваемый открыл огонь по сотрудникам, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем, пострадавших среди сотрудников силовых ведомств нет.