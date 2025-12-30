СК возбудил дело после предотвращения диверсии Киева в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело после предотвращенной в Кабардино-Балкарии диверсии возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном обороте оружия, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 30 декабря силовики проводили мероприятия по задержанию местного жителя, против которого было возбуждено дело о приготовлении к диверсии. Отмечается, что он был обнаружен неподалеку от селения Былым. На требование правоохранителей сложить оружие и сдаться подозреваемый открыл огонь по сотрудникам, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем, пострадавших среди сотрудников силовых ведомств нет.
"Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57