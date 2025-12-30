Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР - РИА Новости, 30.12.2025
16:58 30.12.2025
Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР
Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР
ФСБ показала ликвидированного диверсанта, готовившего взрыв на газораспределительной системе в Кабардино-Балкарии, и его арсенал. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
украина
нальчик
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия, украина, нальчик, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Нальчик, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР

ФСБ показала ликвидрованного диверсанта, готовившего взрыв в КБР

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ФСБ показала ликвидированного диверсанта, готовившего взрыв на газораспределительной системе в Кабардино-Балкарии, и его арсенал.
На кадрах оперативной видеосъемки показано место, где злоумышленник должен был совершить теракт, его тело, лежащее на земле, и арсенал диверсанта - в том числе, взрывное устройство и автомат Калашникова с проукраинской надписью на ремне.
ФСБ ранее сообщила, что сорвана задуманная спецслужбами Украины попытка подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Исполнителем должен был стать житель Нальчика, прошедший подготовку в лагере сил специальных операций ВСУ. Диверсант оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
Происшествия
 
 
