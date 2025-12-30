Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ФСБ показала ликвидированного диверсанта, готовившего взрыв на газораспределительной системе в Кабардино-Балкарии, и его арсенал.

На кадрах оперативной видеосъемки показано место, где злоумышленник должен был совершить теракт, его тело, лежащее на земле, и арсенал диверсанта - в том числе, взрывное устройство и автомат Калашникова с проукраинской надписью на ремне.