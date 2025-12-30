Опубликованы кадры с места ликвидации диверсанта, готовившего взрыв в КБР

https://ria.ru/20251230/diversant-2065723327.html
ФСБ показала ликвидированного диверсанта, готовившего взрыв на газораспределительной системе в Кабардино-Балкарии, и его арсенал. РИА Новости, 30.12.2025
Кадры с места уничтожения украинского агента в Кабардино-Балкарии
Уроженец Нальчика прошел подготовку в лагере ВСУ и вернулся в Россию через третьи страны. При себе он имел автомат и бомбу на 5 килограмм в тротиловом эквиваленте.
При попытке задержания диверсант оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
