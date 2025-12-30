https://ria.ru/20251230/chalik-2065781602.html
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в суд
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в суд - РИА Новости, 30.12.2025
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в суд
Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:05:00+03:00
2025-12-30T23:05:00+03:00
2025-12-30T23:05:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_0:93:2907:1728_1920x0_80_0_0_fe8af5faee8babacbd5edb9322aaf47b.jpg
https://ria.ru/20251230/kramnik-2065709045.html
https://ria.ru/20251230/prigovor-2065726889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761305284_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_1ecd4dce90359c7f4a1f549f48e538c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Дело экс-замминистра транспорта Чалика поступило в суд
РИА Новости: дело экс-замминистра транспорта РФ Чалика поступило в суд
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Уголовное дело бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика о растрате поступило в Коптевский суд Москвы, следует из данных инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Чалика И.П., часть 4 статьи 160 УК РФ",- следует из данных.
Первое судебное заседание должно было состояться 30 декабря, однако его отложили на середину января.
Чалик находится под домашним арестом. Защита, в свою очередь, просила назначить ему запрет определенных действий.
Ранее фигурант в ходе заседания сообщал, что вину не признает.
По версии следствия, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации
института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.