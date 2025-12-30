Силуанов рассказал об исполнении федерального бюджета на 2025 год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов <...> поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни — самые главные, они могут внести некоторые корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели", — сказал он в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Министр подчеркнул, что все обязательства выполняются. Дефицит планируется в рамках плановых значений , добавил он.

По последним данным Минфина, этот показатель в январе-ноябре составил 4,28 триллиона рублей, или два процента ВВП, при этом нефтегазовые доходы снизились на 22,4 процента, а ненефтегазовые выросли на 11,3.

Кроме того, ожидается, что от налога на доходы физлиц поступления достигнут 750 миллиардов рублей, рост ВВП составит один процент. План по доходам от приватизации в этом году удалось перевыполнить, отметил Силуанов

"Цифра называлась порядка ста миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году. Оценка текущего года — это 112 миллиардов рублей", — уточнил министр.