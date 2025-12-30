https://ria.ru/20251230/byudzhet-2065608137.html
Силуанов рассказал об исполнении федерального бюджета на 2025 год
Силуанов рассказал об исполнении федерального бюджета на 2025 год - РИА Новости, 30.12.2025
Силуанов рассказал об исполнении федерального бюджета на 2025 год
Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:48:00+03:00
2025-12-30T11:48:00+03:00
2025-12-30T14:16:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064352624.html
https://ria.ru/20251230/domodedovo-2065584220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал об исполнении федерального бюджета на 2025 год
Силуанов: федеральный бюджет на 2025 год исполняется планово
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет на текущий год исполняется планово, даже с учетом возможных корректировок, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы знаем, что в последние дни наибольший объем расходов осуществляется и наибольший объем доходов <...> поступает, потому что налогоплательщики с 28-го числа каждого месяца осуществляют свои налоговые обязательства. Поэтому последние дни — самые главные, они могут внести некоторые корректировки, но мы видим, что в целом мы выходим на плановые показатели", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24
".
Министр подчеркнул, что все обязательства выполняются. Дефицит планируется в рамках плановых значений, добавил он.
По последним данным Минфина, этот показатель в январе-ноябре составил 4,28 триллиона рублей, или два процента ВВП, при этом нефтегазовые доходы снизились на 22,4 процента, а ненефтегазовые выросли на 11,3.
Кроме того, ожидается, что от налога на доходы физлиц поступления достигнут 750 миллиардов рублей, рост ВВП составит один процент. План по доходам от приватизации в этом году удалось перевыполнить, отметил Силуанов
.
"Цифра называлась порядка ста миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году. Оценка текущего года — это 112 миллиардов рублей", — уточнил министр.
На следующий год ведомство планирует остаться в тех же параметрах, резюмировал он.