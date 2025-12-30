Экс-еврокомиссар призвал Брюссель решительно отреагировать на санкции США

ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости. Брюссель должен решительно отреагировать на санкции, введенные Вашингтоном против бывших чиновников Евросоюза, заявил во вторник бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, находящийся в списке лиц, которым запрещен въезд в США.
Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил 23 декабря, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Как написала в социальной сети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах.
"Я думаю, что европейские институты должны отреагировать самым решительным образом", - заявил Бретон в эфире радиостанции RTL.
По словам Роджерс, в августе 2024 года, Бретон опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон о цифровых услугах, угрожал миллиардеру Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом США Дональдом Трампом.
Закон ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в Евросоюзе с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.
