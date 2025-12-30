https://ria.ru/20251230/bpla-2065782057.html
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший - РИА Новости, 30.12.2025
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший
Один человек пострадал в деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:10:00+03:00
2025-12-30T23:10:00+03:00
2025-12-30T23:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/50/1558125016_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_cd7b0195f47ede45225c258f489ecb6d.jpg
https://ria.ru/20251230/krasnodar-2065655550.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155812/50/1558125016_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c9f2fd4e709ce9fccc5e63f75567bac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Андрей Воробьев
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший
Воробьев: в Волоколамском округе упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший