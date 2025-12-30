В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший

Ранее он сообщил о 21 сбитом и подавленном БПЛА за день.

Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы.