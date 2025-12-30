Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший - РИА Новости, 30.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 30.12.2025 (обновлено: 23:23 30.12.2025)
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший
Один человек пострадал в деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.12.2025
В Подмосковной деревне упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший

Воробьев: в Волоколамском округе упавший БПЛА вызвал взрыв, есть пострадавший

БПЛА, сбитый вооруженными силами ДНР
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее он сообщил о 21 сбитом и подавленном БПЛА за день.
"Один из беспилотников около 19.00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек — мужчина 57 лет", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Краснодаре два частных дома повреждены при атаке БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
