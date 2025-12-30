https://ria.ru/20251230/bpla-2065776926.html
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.12.2025
