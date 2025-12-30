Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты - РИА Новости, 30.12.2025
11:53 30.12.2025
Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты
Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты - РИА Новости, 30.12.2025
Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты
Суд ждет двух украинских операторов БПЛА, совершивших террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области, они объявлены в международный розыск и заочно... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
россия
украина
брянская область
главная военная прокуратура рф
россия
украина
брянская область
происшествия, россия, украина, брянская область, главная военная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Украина, Брянская область, Главная военная прокуратура РФ
Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд ждет двух украинских операторов БПЛА, совершивших террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщает Главная военная прокуратура (ГВП) РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по уголовным делам. В отношении оператора беспилотных летательных аппаратов группы воздушной разведки "Стрикс" 1-й пограничной комендатуры 4-го пограничного отряда восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины сержанта Андрея Сизонова – по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), оператора беспилотного воздушного судна Shark центра специальных операций "Альфа" службы безопасности Украины Юрия Темченко – по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА ВСУ
22 декабря, 14:44
По версии следствия, 9 апреля Сизонов, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины и находясь на позиции своего боевого подразделения в Харьковской области, сбросил с БПЛА DJI Mavic Pro 3 взрывное устройство на один из районов Белгородской области, в результате чего было уничтожено частное домовладение.
Темченко, по данным ГВП РФ, 5 июня в Черниговской области Украины с помощью БПЛА Shark совершал разведывательные полеты над территорией Брянской области. После получения координат расположения российских военнослужащих и военной техники он ударил по ним ракетными ударами с применением реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. В результате ударов погибли и пострадали люди, а государство понесло значительный имущественный ущерб.
"Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.
Темченко и Сизонов объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд в Донецке дал пожизненный срок боевику ВСУ
10 декабря, 11:54
 
ПроисшествияРоссияУкраинаБрянская областьГлавная военная прокуратура РФ
 
 
