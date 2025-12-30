Суд заочно арестовал двух украинских операторов БПЛА, совершивших теракты

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд ждет двух украинских операторов БПЛА, совершивших террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщает Главная военная прокуратура (ГВП) РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по уголовным делам. В отношении оператора беспилотных летательных аппаратов группы воздушной разведки "Стрикс" 1-й пограничной комендатуры 4-го пограничного отряда восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины сержанта Андрея Сизонова – по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), оператора беспилотного воздушного судна Shark центра специальных операций "Альфа" службы безопасности Украины Юрия Темченко – по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 апреля Сизонов, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины и находясь на позиции своего боевого подразделения в Харьковской области, сбросил с БПЛА DJI Mavic Pro 3 взрывное устройство на один из районов Белгородской области, в результате чего было уничтожено частное домовладение.
Темченко, по данным ГВП РФ, 5 июня в Черниговской области Украины с помощью БПЛА Shark совершал разведывательные полеты над территорией Брянской области. После получения координат расположения российских военнослужащих и военной техники он ударил по ним ракетными ударами с применением реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. В результате ударов погибли и пострадали люди, а государство понесло значительный имущественный ущерб.
"Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.
Темченко и Сизонов объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
