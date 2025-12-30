Боррель не задекларировал доходы от Abengoa в 2012 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в 2012 году не задекларировал внешние доходы, получаемые от испанской энергетической компании Abengoa, выяснило РИА Новости на фоне расследования Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей.
В 2012 году Боррель был вынужден покинуть пост президента Европейского университетского института (EUI) после того, как в испанских СМИ появилась информация, что он получил около 300 тысяч евро в год за работу в Abengoa. Сообщения в СМИ вызвали вопросы у сотрудников EUI о этичности поведения главы института.
Боррель занял должность в совете директоров Abengoa после ухода из Европарламента, но не раскрыл ее при вступлении на пост руководителя института, при этом, согласно уставу EUI, ее президент обязан декларировать все финансовые интересы для обеспечения полной беспристрастности.
Хотя Боррель в служебном письме попытался представить это упущение как простую "процедурную ошибку", представители института назвали ситуацию очевидным конфликтом интересов, так как Abengoa лоббировала те самые цели ЕС в энергетике, на которые могли повлиять исследования института, следует из сообщений испанских СМИ того времени.
Несмотря на этот эпизод, Боррель продолжил политическую карьеру и впоследствии занимал пост главы евродипломатии с 2019 по 2024 годы.
Сейчас деятельность Борреля вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет работу Европейской службы внешних связей в период 2021-2022 годов, включая обстоятельства финансирования Дипломатической академии Европейского союза.
Полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры 2 декабря провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе. Задержали, допросили и затем отпустили из-под стражи трех человек, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини, бывшего руководителя Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Обвинения им пока не предъявили.
