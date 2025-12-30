Экс-верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото

Экс-верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Боррель не задекларировал доходы от Abengoa в 2012 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в 2012 году не задекларировал внешние доходы, получаемые от испанской энергетической компании Abengoa, выяснило РИА Новости на фоне расследования Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей.

В 2012 году Боррель был вынужден покинуть пост президента Европейского университетского института (EUI) после того, как в испанских СМИ появилась информация, что он получил около 300 тысяч евро в год за работу в Abengoa. Сообщения в СМИ вызвали вопросы у сотрудников EUI о этичности поведения главы института.

Боррель занял должность в совете директоров Abengoa после ухода из Европарламента , но не раскрыл ее при вступлении на пост руководителя института, при этом, согласно уставу EUI, ее президент обязан декларировать все финансовые интересы для обеспечения полной беспристрастности.

Хотя Боррель в служебном письме попытался представить это упущение как простую "процедурную ошибку", представители института назвали ситуацию очевидным конфликтом интересов, так как Abengoa лоббировала те самые цели ЕС в энергетике, на которые могли повлиять исследования института, следует из сообщений испанских СМИ того времени.

Несмотря на этот эпизод, Боррель продолжил политическую карьеру и впоследствии занимал пост главы евродипломатии с 2019 по 2024 годы.

Сейчас деятельность Борреля вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет работу Европейской службы внешних связей в период 2021-2022 годов, включая обстоятельства финансирования Дипломатической академии Европейского союза.