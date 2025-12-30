Рейтинг@Mail.ru
06:08 30.12.2025 (обновлено: 06:29 30.12.2025)
Стало известно, за что Борреля оштрафовали в 2018 году
Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель привлекался к ответственности за инсайдерскую торговлю в прошлом, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
бельгия
брюссель
жозеп боррель
федерика могерини
евросоюз
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, бельгия, брюссель, жозеп боррель, федерика могерини, евросоюз
В мире, Бельгия, Брюссель, Жозеп Боррель, Федерика Могерини, Евросоюз
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель привлекался к ответственности за инсайдерскую торговлю в прошлом, выяснило РИА Новости на фоне расследования Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей.
Согласно решению Испанской комиссии по рынку ценных бумаг от 2018 года, Боррель был оштрафован на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю в ноябре 2015 года. На тот момент он занимал пост министра иностранных дел Испании.
Боррель, входивший в совет директоров испанской энергетической компании Abengoa, продал ее акции в период, когда располагал непубличной информацией о резком ухудшении финансового положения компании, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Регулятор признал сделку серьезным нарушением законодательства о рынке ценных бумаг.
"Наложить на господина Жозепа Борреля Фонтельеса… штраф в размере 30 тысяч евро за совершение особо серьезного правонарушения… за продажу 10 тысяч акций Abengoa, S.A. 24 ноября 2015 года при наличии у него привилегированной информации", - говорится в решении комиссии, опубликованном в ноябре 2018 года.
Несмотря на штраф в 2018 году, Боррель впоследствии занял пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В настоящее время его деятельность вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет период 2021-2022 годов, в том числе обстоятельства заключения контракта на создание Дипломатической академии ЕС с Колледжем Европы.
В начале декабря сообщалось, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Обвинения им пока не предъявлены.
