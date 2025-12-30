Стало известно, за что Борреля оштрафовали в 2018 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель привлекался к ответственности за инсайдерскую торговлю в прошлом, выяснило РИА Новости на фоне расследования Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей.

Согласно решению Испанской комиссии по рынку ценных бумаг от 2018 года, Боррель был оштрафован на 30 тысяч евро за инсайдерскую торговлю в ноябре 2015 года. На тот момент он занимал пост министра иностранных дел Испании.

Боррель, входивший в совет директоров испанской энергетической компании Abengoa, продал ее акции в период, когда располагал непубличной информацией о резком ухудшении финансового положения компании, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Регулятор признал сделку серьезным нарушением законодательства о рынке ценных бумаг.

"Наложить на господина Жозепа Борреля Фонтельеса… штраф в размере 30 тысяч евро за совершение особо серьезного правонарушения… за продажу 10 тысяч акций Abengoa, S.A. 24 ноября 2015 года при наличии у него привилегированной информации", - говорится в решении комиссии, опубликованном в ноябре 2018 года.

Несмотря на штраф в 2018 году, Боррель впоследствии занял пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. В настоящее время его деятельность вновь оказалась в центре внимания из-за расследования Европейской прокуратуры, которая проверяет период 2021-2022 годов, в том числе обстоятельства заключения контракта на создание Дипломатической академии ЕС с Колледжем Европы.