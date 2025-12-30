Рейтинг@Mail.ru
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/boeing-2065541480.html
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю - РИА Новости, 30.12.2025
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю
Американская корпорация Boeing заключила контракт с ВВС США с предельной стоимостью свыше 8,5 миллиарда долларов США на поставку истребителей F-15 Израилю. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:44:00+03:00
2025-12-30T01:44:00+03:00
в мире
сша
израиль
сент-луис
министерство обороны сша
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149722/89/1497228977_0:124:2048:1276_1920x0_80_0_0_d52a5f496b3486c4f7796a3127194c91.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2059920764.html
сша
израиль
сент-луис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149722/89/1497228977_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_4ab6283d5bf4a823e61cb5f548f36896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, сент-луис, министерство обороны сша, f-15se
В мире, США, Израиль, Сент-Луис, Министерство обороны США, F-15SE
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю

Boeing получила контракт на 8,5 миллиарда долларов на поставки F-15 Израилю

© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden BriandИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden Briand
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Американская корпорация Boeing заключила контракт с ВВС США с предельной стоимостью свыше 8,5 миллиарда долларов США на поставку истребителей F-15 Израилю.
"Контракт предусматривает проектирование, интеграцию, оснащение аппаратурой, испытания, производство и поставку 25 новых самолётов F-15IA для военно-воздушных сил Израиля, с опционом на поставку ещё 25 самолётов F-15IA", - говорится в заявлении Пентагона.
Работы по контракту будут выполняться в Сент-Луисе, штат Миссури, и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2035 года, следует из заявления.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США обозначат Южную Корею и Израиль как образцовых союзников, пишут СМИ
5 декабря, 00:00
 
В миреСШАИзраильСент-ЛуисМинистерство обороны СШАF-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала