Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю
Boeing заключил контракт на поставку истребителей F-15 Израилю
Американская корпорация Boeing заключила контракт с ВВС США с предельной стоимостью свыше 8,5 миллиарда долларов США на поставку истребителей F-15 Израилю. РИА Новости, 30.12.2025
