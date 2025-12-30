Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красноармейск в ДНР полон российских военнослужащих, непонятно, какие цели и задачи там могла преследовать украинская армия, сообщил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Антон Боднар, сдавшийся в плен военным группировки войск "Центр".

Военнопленный уточнил, что с сослуживцами по командам, полученным по рации, пришел в один из домов в Красноармейске . Во время штурма здание уничтожили. Другие украинские военные из группы Боднара погибли, он же каким-то образом смог вылезти из этого пылающего дома и переместиться в сарай. Утром пришли российские военнослужащие, к которым он вышел без автомата и сдался в плен.

"И, в итоге, я так и не понял, для чего мы пришли в этот дом и в этот Покровск (украинское название Красноармейска - ред.). Я думаю, что он полон российских войск, и что там делать вообще?" - сказал Боднар в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Украинец рассказал, что не хотел служить, не явился по повестке, за что получил три года тюрьмы, однако его отпустили досрочно под обязательство отмечаться каждые две недели. Ему обещали, что до конца срока не мобилизуют, уверяет пленный. Однако однажды Боднар попался сотрудникам украинского военкомата, которые не обратили внимания на его документы и, в итоге, отправили на подготовку.