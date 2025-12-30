https://ria.ru/20251230/bodnary-2065568404.html
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске - РИА Новости, 30.12.2025
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
Красноармейск в ДНР полон российских военнослужащих, непонятно, какие цели и задачи там могла преследовать украинская армия, сообщил военнослужащий 425-го... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:05:00+03:00
2025-12-30T09:05:00+03:00
2025-12-30T09:05:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_0:3:3183:1793_1920x0_80_0_0_2a31ff3c2f1c6b634487b0f1dbad88d7.jpg
https://ria.ru/20251229/kupyansk-2065432690.html
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065556993.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0b77cfe77b2478f059dd59df55726786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
Пленный Бондар заявил, что не понял цели ВСУ в полном военных РФ Красноармейске
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красноармейск в ДНР полон российских военнослужащих, непонятно, какие цели и задачи там могла преследовать украинская армия, сообщил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Антон Боднар, сдавшийся в плен военным группировки войск "Центр".
Военнопленный уточнил, что с сослуживцами по командам, полученным по рации, пришел в один из домов в Красноармейске
. Во время штурма здание уничтожили. Другие украинские военные из группы Боднара погибли, он же каким-то образом смог вылезти из этого пылающего дома и переместиться в сарай. Утром пришли российские военнослужащие, к которым он вышел без автомата и сдался в плен.
"И, в итоге, я так и не понял, для чего мы пришли в этот дом и в этот Покровск (украинское название Красноармейска - ред.). Я думаю, что он полон российских войск, и что там делать вообще?" - сказал Боднар в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинец рассказал, что не хотел служить, не явился по повестке, за что получил три года тюрьмы, однако его отпустили досрочно под обязательство отмечаться каждые две недели. Ему обещали, что до конца срока не мобилизуют, уверяет пленный. Однако однажды Боднар попался сотрудникам украинского военкомата, которые не обратили внимания на его документы и, в итоге, отправили на подготовку.
"Подготовка особо мне не помогла. Ну, убежать мы не смогли, потому что все было ограждено. Охранники нас даже не выпускали с этого корпуса, где мы жили. Мы только выходили там на перекур, и туалет был сзади, охранники нас туда водили", - заключил пленный.
Президент РФ Владимир Путин
30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
. Он поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.