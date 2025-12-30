Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/bodnary-2065568404.html
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске - РИА Новости, 30.12.2025
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
Красноармейск в ДНР полон российских военнослужащих, непонятно, какие цели и задачи там могла преследовать украинская армия, сообщил военнослужащий 425-го... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:05:00+03:00
2025-12-30T09:05:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_0:3:3183:1793_1920x0_80_0_0_2a31ff3c2f1c6b634487b0f1dbad88d7.jpg
https://ria.ru/20251229/kupyansk-2065432690.html
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065556993.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0b77cfe77b2478f059dd59df55726786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске

Пленный Бондар заявил, что не понял цели ВСУ в полном военных РФ Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими войсками Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Красноармейск в ДНР полон российских военнослужащих, непонятно, какие цели и задачи там могла преследовать украинская армия, сообщил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Антон Боднар, сдавшийся в плен военным группировки войск "Центр".
Военнопленный уточнил, что с сослуживцами по командам, полученным по рации, пришел в один из домов в Красноармейске. Во время штурма здание уничтожили. Другие украинские военные из группы Боднара погибли, он же каким-то образом смог вылезти из этого пылающего дома и переместиться в сарай. Утром пришли российские военнослужащие, к которым он вышел без автомата и сдался в плен.
Пленный украинец рассказал, что три дня шел в Купянск, чтобы сняться в фотосессии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВС России взяли в плен боевиков ВСУ, отправленных в Купянск для фото
Вчера, 15:09
"И, в итоге, я так и не понял, для чего мы пришли в этот дом и в этот Покровск (украинское название Красноармейска - ред.). Я думаю, что он полон российских войск, и что там делать вообще?" - сказал Боднар в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинец рассказал, что не хотел служить, не явился по повестке, за что получил три года тюрьмы, однако его отпустили досрочно под обязательство отмечаться каждые две недели. Ему обещали, что до конца срока не мобилизуют, уверяет пленный. Однако однажды Боднар попался сотрудникам украинского военкомата, которые не обратили внимания на его документы и, в итоге, отправили на подготовку.
"Подготовка особо мне не помогла. Ну, убежать мы не смогли, потому что все было ограждено. Охранники нас даже не выпускали с этого корпуса, где мы жили. Мы только выходили там на перекур, и туалет был сзади, охранники нас туда водили", - заключил пленный.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Он поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
05:54
 
В миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала