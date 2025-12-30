Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе
09:04 30.12.2025 (обновлено: 10:14 30.12.2025)
СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе
СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе
Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового... РИА Новости, 30.12.2025
2025
1920
1920
true
СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Клиенты банков столкнулись с блокировками счетов после переводов самому себе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.
"Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам", — цитирует издание слова директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова.
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ обеспокоен необоснованными блокировками средств банками
12 сентября, 16:28
В материале также отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.
С нового года этот список расширят еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как вы перевели себе крупную сумму, говорится в тексте.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Центробанк обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт
26 августа, 14:07
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоРоссия
 
 
