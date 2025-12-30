СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.

"Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам", — цитирует издание слова директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова.

В материале также отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.

С нового года этот список расширят еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как вы перевели себе крупную сумму, говорится в тексте.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.