СМИ: россияне столкнулись с блокировками после переводов самому себе
Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового... РИА Новости, 30.12.2025
https://ria.ru/20250912/tsb-2041508886.html
https://ria.ru/20250826/banki-2037657308.html
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Российские банки стали блокировать карты клиентов после переводов между своими счетами, сообщают
"Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.
"Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты. Поэтому в ряде случаев такие блокировки выглядят чрезмерными и плохо соразмерными рискам", — цитирует издание слова директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова.
В материале также отмечается, что даже после подтверждения операции доступ не всегда открывается сразу, так как банк проводит проверку трансакций на обширный список признаков мошенничества.
С нового года этот список расширят еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как вы перевели себе крупную сумму, говорится в тексте.
В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина
сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.