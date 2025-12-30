Блогер из Подмосковья содержит львенка в квартире

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подмосковный блогер Эсам Шенино содержит львенка в многоквартирном доме, следует из публикаций в его социальных сетях.

Блогер также публикует кадры с пребыванием львенка в бытовых условиях. На видео зафиксировано, что с диким животным играют дети, кормят его из бутылочки.