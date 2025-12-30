Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Больше всего россиянам на новогодних столах надоели "Оливье" и "Селедка под шубой", которые одновременно являются и самыми любимыми, а на третьем месте в рейтинге надоевших блюд расположился холодец, Больше всего россиянам на новогодних столах надоели "Оливье" и "Селедка под шубой", которые одновременно являются и самыми любимыми, а на третьем месте в рейтинге надоевших блюд расположился холодец, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Салат "Оливье" является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.

На втором месте в предпочтениях - "Сельдь под шубой" (15% ответов), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Третье место в топе любимых - у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших - у холодца (3% респондентов).

Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.

Гендерные предпочтения вновь актуальны - женщины сильнее мужчин любят "Оливье", мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от этого салата россиянок тоже немало. Кроме того, женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.