Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели - РИА Новости, 30.12.2025
Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели
общество, новый год, россия
Общество, Новый год, Россия
Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели

SuperJob: россияне устали от салатов "Оливье" и "Селедка под шубой"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Больше всего россиянам на новогодних столах надоели "Оливье" и "Селедка под шубой", которые одновременно являются и самыми любимыми, а на третьем месте в рейтинге надоевших блюд расположился холодец, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Салат "Оливье" является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
21 декабря, 10:03
На втором месте в предпочтениях - "Сельдь под шубой" (15% ответов), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Третье место в топе любимых - у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших - у холодца (3% респондентов).
Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.
Гендерные предпочтения вновь актуальны - женщины сильнее мужчин любят "Оливье", мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от этого салата россиянок тоже немало. Кроме того, женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.
Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку. Представители сильного пола чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.
Оливье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россияне назвали главные блюда новогоднего стола
26 декабря, 07:42
 
