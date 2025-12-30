Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, сколько поступило в бюджет от приватизации в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
11:42 30.12.2025
Силуанов рассказал, сколько поступило в бюджет от приватизации в 2025 году
Силуанов рассказал, сколько поступило в бюджет от приватизации в 2025 году
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бюджет РФ в 2025 году получил 112 миллиардов рублей от приватизации, в 2026 году планируется получить примерно тот же объем средств, не меньше, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра называлась порядка 100 миллиардов рублей от привлечения от реализации активов в 2025 году, мы ее перевыполнили. Оценка текущего года - это 112 миллиардов рублей. На следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Во всяком случае, есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке в интересах тех активов, которые будут предлагаться к приватизации. Поэтому планируем примерно ту же сумму, не меньше, получить в следующем году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
