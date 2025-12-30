https://ria.ru/20251230/biometriya-2065749751.html
В правительстве рассказали о введении биометрии в "Пулково" и "Шереметьево"
В правительстве рассказали о введении биометрии в "Пулково" и "Шереметьево" - РИА Новости, 30.12.2025
В правительстве рассказали о введении биометрии в "Пулково" и "Шереметьево"
В аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" в 2026-2027 годах запустят пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов, соответствующий проект... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:30:00+03:00
2025-12-30T18:30:00+03:00
2025-12-30T19:09:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
пулково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
россия
Новости
В правительстве рассказали о введении биометрии в "Пулково" и "Шереметьево"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" в 2026-2027 годах запустят пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов, соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство подготовило проект постановления о запуске пилотного проекта, предусматривающего возможность посадки на самолёт с использованием Единой биометрической системы. Документ опубликован для общественного обсуждения", - сообщили в аппарате.
"Пилотный проект планируется к проведению на территории аэропортов Пулково
и Шереметьево
в 2026-2027 годах. Сервис будет доступен пассажирам внутренних рейсов. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов", - добавили там.
Отмечается, что проект постановления фиксирует возможность регистрации на рейс, прохода в "чистую" зону и на борт самолета за счет подтверждения личности пассажира через Единую биометрическую систему. Согласно документу, пилот будет запущен в диапазоне с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года.
В аппарате добавили, что использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии.
Ранее в Пулково в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолет "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.