Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров - РИА Новости, 30.12.2025
18:33 30.12.2025 (обновлено: 19:15 30.12.2025)
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров

Белоусов поблагодарил предприятия, волонтеров и общественные организации

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении по случаю наступления Нового года поблагодарил коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, отметив, что совместными усилиями приближается общая победа.
"Хочу искренне поблагодарить трудовые коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации, всех неравнодушных граждан. Совместными усилиями мы приближаем нашу общую Победу", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии вручения военнослужащим ВС РФ государственных наград за профессионализм, мужество и храбрость проявленные при выполнении задач специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
© 2025 МИА «Россия сегодня»
