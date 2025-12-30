https://ria.ru/20251230/belousov-2065750981.html
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров - РИА Новости, 30.12.2025
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении по случаю наступления Нового года поблагодарил коллективы предприятий, волонтеров, общественные организации,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:33:00+03:00
2025-12-30T18:33:00+03:00
2025-12-30T19:15:00+03:00
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065757668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8dd1cd6dfc93b6e1b74279597339fb7e.jpg
https://ria.ru/20251230/belousov-2065749493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065757668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6258f8c6bbbb8844af525a2fbd877822.jpg
Новогоднее поздравление министра обороны России
Новогоднее поздравление министра обороны России
2025-12-30T18:33
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, россия
Белоусов поблагодарил коллективы предприятий и волонтеров
Белоусов поблагодарил предприятия, волонтеров и общественные организации