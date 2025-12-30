Рейтинг@Mail.ru
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 30.12.2025 (обновлено: 19:15 30.12.2025)
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Российская армия на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 30.12.2025
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская армия на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что российская армия - самая боеспособная в мире, сказал глава военного ведомства в новогоднем поздравлении Вооруженным силам РФ.
"Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы", - заявил министр.
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
