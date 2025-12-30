https://ria.ru/20251230/belousov-2065750648.html
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Российская армия на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы, заявил министр обороны РФ Андрей...
андрей белоусов
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Белоусов: российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны