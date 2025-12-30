https://ria.ru/20251230/belousov-2065749404.html
Белоусов рассказал о повышении боевых возможностей ВС России в 2025 году
Повышение боевых возможностей Вооруженных сил России продолжалось в 2025 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:29:00+03:00
2025-12-30T18:29:00+03:00
2025-12-30T18:40:00+03:00
вооруженные силы рф
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065714120_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_67d1a6eaa4428ab6bf26cdba4769b56e.jpg
россия
вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов
Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов
