18:29 30.12.2025 (обновлено: 18:40 30.12.2025)
Белоусов рассказал о повышении боевых возможностей ВС России в 2025 году
Повышение боевых возможностей Вооруженных сил России продолжалось в 2025 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 30.12.2025
вооруженные силы рф, россия, андрей белоусов
Вооруженные силы РФ, Россия, Андрей Белоусов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Повышение боевых возможностей Вооруженных сил России продолжалось в 2025 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В канун новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. В 2025 (году - ред.) мы продолжили повышать боевые возможности наших Вооружённых сил", - сказал Белоусов в своем новогоднем поздравлении.
Российская армия в состоянии обеспечить суверенитет страны, заявил Белоусов
Вооруженные силы РФРоссияАндрей Белоусов
 
 
