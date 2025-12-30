Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
14:49 30.12.2025 (обновлено: 16:03 30.12.2025)
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО - РИА Новости, 30.12.2025
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные в ходе СВО, сообщило журналистам... РИА Новости, 30.12.2025
россия, общество, андрей белоусов
Россия, Общество, Андрей Белоусов
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО

МО РФ: Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за мужество в ходе СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает военнослужащему ВС РФ государственную награду за профессионализм, мужество и храбрость проявленные при выполнении задач специальной военной операции. 30 декабря 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает военнослужащему ВС РФ государственную награду за профессионализм, мужество и храбрость проявленные при выполнении задач специальной военной операции. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает военнослужащему ВС РФ государственную награду за профессионализм, мужество и храбрость проявленные при выполнении задач специальной военной операции. 30 декабря 2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные в ходе СВО, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи, отметили в Минобороны.
"Это безусловно высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень не простой боевой обстановке. Я уверен, что вы и дальше будете с честью нести высокое звание российского солдата и российского офицера. Высокопрофессионально, мужественно с полной самоотдачей выполнять все поставленные задачи", - приводит слова Белоусова пресс-служба ведомства.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Богуславку в Харьковской области
Россия Общество Андрей Белоусов
 
 
