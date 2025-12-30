https://ria.ru/20251230/belousov-2065674864.html
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные в ходе СВО, сообщило журналистам
Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные в ходе СВО, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
вручил военнослужащим государственные награды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи, отметили в Минобороны.
"Это безусловно высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень не простой боевой обстановке. Я уверен, что вы и дальше будете с честью нести высокое звание российского солдата и российского офицера. Высокопрофессионально, мужественно с полной самоотдачей выполнять все поставленные задачи", - приводит слова Белоусова пресс-служба ведомства.