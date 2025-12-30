https://ria.ru/20251230/belorussija-2065579343.html
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника" - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"
Все условия для несения боевого дежурства ракетного комплекса (РК) "Орешник" созданы в Белоруссии заблаговременно, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:11:00+03:00
2025-12-30T10:11:00+03:00
2025-12-30T10:11:00+03:00
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577843_5:0:1909:1071_1920x0_80_0_0_651814002ae128ee9e346cd74c6debc8.jpg
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065578519.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577843_243:0:1671:1071_1920x0_80_0_0_346521b1ddd00e970ff9cb3d2d3e58de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"
МО РФ: в Белоруссии созданы все условия для несения боевого дежурства "Орешника"