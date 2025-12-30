Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника" - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/belorussija-2065579343.html
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника" - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"
Все условия для несения боевого дежурства ракетного комплекса (РК) "Орешник" созданы в Белоруссии заблаговременно, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:11:00+03:00
2025-12-30T10:11:00+03:00
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577843_5:0:1909:1071_1920x0_80_0_0_651814002ae128ee9e346cd74c6debc8.jpg
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065578519.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065577843_243:0:1671:1071_1920x0_80_0_0_346521b1ddd00e970ff9cb3d2d3e58de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"

МО РФ: в Белоруссии созданы все условия для несения боевого дежурства "Орешника"

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все условия для несения боевого дежурства ракетного комплекса (РК) "Орешник" созданы в Белоруссии заблаговременно, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Ракетный комплекс "Орешник" официально заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
"В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". Лукашенко 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны впервые показало "Орешник"
10:09
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала