Минобороны: в Белоруссии созданы все условия для дежурства "Орешника"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все условия для несения боевого дежурства ракетного комплекса (РК) "Орешник" созданы в Белоруссии заблаговременно, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих", - говорится в сообщении.