В Белгороде открыли мемориал в память о погибших 30 декабря 2023 года
17:30 30.12.2025 (обновлено: 17:37 30.12.2025)
В Белгороде открыли мемориал в память о погибших 30 декабря 2023 года
Мемориал в память о мирных жителях, погибших 30 декабря 2023 года в результате атаки ВСУ, открыли в Белгороде в годовщину трагедии. РИА Новости, 30.12.2025
белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Мемориал в память о мирных жителях, погибших 30 декабря 2023 года в результате атаки ВСУ, открыли в Белгороде в годовщину трагедии.
Как сообщали в городской администрации, бронзовая композиция высотой 5 метров и весом 4 тонны изображает ангела, держащего на руках ребенка. Крылья скульптуры формируют сердце, одно из которых повреждено, и место скола подсвечивается красным, имитируя биение сердца. Автором памятника является скульптор Андрей Коробцов из Губкина, член Московского союза художников. Работа над проектом заняла четыре месяца. Ранее на этом месте находился арт-объект "Сердце", ставший символом трагедии.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года, в Белгороде
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года, в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года, в Белгороде
Глава Белгородской митрополии владыка Иоанн провел чин освящения памятного изображения и заупокойную литию в память о невинно убиенных.
"Мы с вами стали другими, мы поняли о том, что защищать свою землю – это не просто лозунги, это наш священный долг", - сказал владыка во время церемонии.
К мемориалу торжественно возложили цветы губернатор, мэр города, депутаты и другие почётные лица и горожане.
"Растерзанные тела людей, детей, огромное количество раненых, лужи крови. Конечно, страшное воспоминание о жизни всех тех, кто в это время находился в городе. Самые тяжелые последствия, которые очень много изменили в нашей жизни. И мы увидели, насколько безжалостен к обычным, простым людям наш враг, за что воюют наши вооруженные силы", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Тридцатого декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате массированного украинского обстрела погибли 25 человек, включая детей, и еще более 100 человек были ранены. На следующий день около арт-объекта "Сердце" на улице 50-летия Белгородской области образовался народный мемориал, куда жители несли цветы и игрушки в память о погибших. Само "Сердце" в тот день было изрешечено осколками и стало символом скорби для всех белгородцев.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Дроны ВСУ атаковали памятник Кожедубу в Белгородской области
5 августа, 21:17
 
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
