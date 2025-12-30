В Белгороде открыли мемориал в память о погибших 30 декабря 2023 года

БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Мемориал в память о мирных жителях, погибших 30 декабря 2023 года в результате атаки ВСУ, открыли в Белгороде в годовщину трагедии.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на церемонии открытия и освящения мемориала мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года, в Белгороде

"Мы с вами стали другими, мы поняли о том, что защищать свою землю – это не просто лозунги, это наш священный долг", - сказал владыка во время церемонии.