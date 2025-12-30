Банк России рассказал, чего ждать в экономике в 2026 году

Также кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ ждет, что в следующем году он увеличится на 6-11%. "Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться", - говорится в сообщении.