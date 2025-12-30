В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро

По информации издания, ущерб оценивается как "драматический". В хранилище банка находится около 3,3 тысячи сейфов разных размеров. Они сдавались в аренду в общей сложности 2,7 тысячи клиентам. Некоторые из них использовали сразу несколько сейфов, каждый из которых был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро.

Сообщается, что начиная с понедельника у отделения банка собираются разгневанные клиенты в количестве не менее 200 человек. Они требуют предоставить полную информацию о произошедшем, а также полагающихся компенсациях. Однако руководство банка пока отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них начали пытаться самостоятельно проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте находится полиция с целью предотвращения дальнейшей эскалации обстановки.