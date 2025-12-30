Рейтинг@Mail.ru
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 30.12.2025 (обновлено: 21:22 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/bank-2065742079.html
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро - РИА Новости, 30.12.2025
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
Неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, похитив деньги и ценности на 34 миллиона евро, сообщила газета Bild. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:52:00+03:00
2025-12-30T21:22:00+03:00
в мире
германия
гельзенкирхен
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065742774_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_46712ebc2cab3daa5ee7176d33237fbc.jpg
https://ria.ru/20251201/es-2059054202.html
https://ria.ru/20251126/luvr-2057578177.html
германия
гельзенкирхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065742774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_037f2abe08f5de71162d61315d66bd6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гельзенкирхен, bild
В мире, Германия, Гельзенкирхен, Bild
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро

Bild: в Германии совершили мегаограбление банка на 30 млн евро

© Getty Images / picture alliance/Christoph ReichweinПолиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 30 дек — РИА Новости. Неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, похитив деньги и ценности на 34 миллиона евро, сообщила газета Bild.
«
"Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись", — говорится в материале.
Президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Дом экс-президента Франции Франсуа Олланда ограбили
1 декабря, 22:56
По информации издания, ущерб оценивается как "драматический". В хранилище банка находится около 3,3 тысячи сейфов разных размеров. Они сдавались в аренду в общей сложности 2,7 тысячи клиентам. Некоторые из них использовали сразу несколько сейфов, каждый из которых был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро.
"По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 миллиона евро — если все ячейки были ограблены и, соответственно, заполнены", — пишет Bild.
Сообщается, что начиная с понедельника у отделения банка собираются разгневанные клиенты в количестве не менее 200 человек. Они требуют предоставить полную информацию о произошедшем, а также полагающихся компенсациях. Однако руководство банка пока отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них начали пытаться самостоятельно проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте находится полиция с целью предотвращения дальнейшей эскалации обстановки.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
 
В миреГерманияГельзенкирхенBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала