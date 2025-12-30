https://ria.ru/20251230/bank-2065742079.html
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
Неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, похитив деньги и ценности на 34 миллиона евро, сообщила газета Bild.
БЕРЛИН, 30 дек — РИА Новости.
Неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, похитив деньги и ценности на 34 миллиона евро, сообщила газета Bild
«
"Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <...> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене
. Затем они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись", — говорится в материале.
По информации издания, ущерб оценивается как "драматический". В хранилище банка находится около 3,3 тысячи сейфов разных размеров. Они сдавались в аренду в общей сложности 2,7 тысячи клиентам. Некоторые из них использовали сразу несколько сейфов, каждый из которых был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро.
"По подсчетам, страховой ущерб может составить до 33,9 миллиона евро — если все ячейки были ограблены и, соответственно, заполнены", — пишет Bild
Сообщается, что начиная с понедельника у отделения банка собираются разгневанные клиенты в количестве не менее 200 человек. Они требуют предоставить полную информацию о произошедшем, а также полагающихся компенсациях. Однако руководство банка пока отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них начали пытаться самостоятельно проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте находится полиция с целью предотвращения дальнейшей эскалации обстановки.