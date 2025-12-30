https://ria.ru/20251230/bangladesh-2065553246.html
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия - РИА Новости, 30.12.2025
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия
Бывшая премьер-министр Бангладеш и председатель "Националистической партии" страны Халеда Зия скончалась в возрасте 80 лет, сообщает издание Dhaka Tribune со... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T05:08:00+03:00
2025-12-30T05:08:00+03:00
2025-12-30T09:02:00+03:00
в мире
бангладеш
шейх хасина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065567487_0:194:2784:1760_1920x0_80_0_0_ed85e64bbafb49a85640ba20e215d9f7.jpg
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065567487_191:0:2655:1848_1920x0_80_0_0_998ad3df35742538685f4fa031a0e833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, шейх хасина
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия
В Бангладеш умерла экс-премьер страны Халеда Зия
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Бывшая премьер-министр Бангладеш и председатель "Националистической партии" страны Халеда Зия скончалась в возрасте 80 лет, сообщает издание Dhaka Tribune
со ссылкой на заявление партии в соцсетях.
В ноябре она была госпитализирована в частную больницу из-за инфекции грудной клетки, которая поразила сердце и лёгкие. В декабре ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Халеда Зия... скончалась в 6 часов утра (3 часа утра мск - ред.) во вторник", - сообщает издание.
Халеда Зия стала первой женщиной-премьером Бангладеш
в 1991 году. Она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 годы, а затем с 2001 по 2006 годы.
"Националистическая партия Бангладеш" вновь стала одним из лидеров в политике страны после того, как в августе прошлого года студенческие протесты привели к свержению правительства партии "Авами Лиг" тогдашнего премьер-министра Шейх Хасины
.