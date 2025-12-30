Рейтинг@Mail.ru
05:08 30.12.2025 (обновлено: 09:02 30.12.2025)
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия
Бывшая премьер-министр Бангладеш и председатель "Националистической партии" страны Халеда Зия скончалась в возрасте 80 лет, сообщает издание Dhaka Tribune со... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, бангладеш, шейх хасина
В мире, Бангладеш, Шейх Хасина
Умерла экс-премьер Бангладеш Халеда Зия

В Бангладеш умерла экс-премьер страны Халеда Зия

© Getty Images / Anadolu/Khurshad Alam RinkuХаледа Зия
Халеда Зия - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Khurshad Alam Rinku
Халеда Зия. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Бангладеш и председатель "Националистической партии" страны Халеда Зия скончалась в возрасте 80 лет, сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на заявление партии в соцсетях.
В ноябре она была госпитализирована в частную больницу из-за инфекции грудной клетки, которая поразила сердце и лёгкие. В декабре ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Халеда Зия... скончалась в 6 часов утра (3 часа утра мск - ред.) во вторник", - сообщает издание.
Халеда Зия стала первой женщиной-премьером Бангладеш в 1991 году. Она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 годы, а затем с 2001 по 2006 годы.
"Националистическая партия Бангладеш" вновь стала одним из лидеров в политике страны после того, как в августе прошлого года студенческие протесты привели к свержению правительства партии "Авами Лиг" тогдашнего премьер-министра Шейх Хасины.
 
В миреБангладешШейх Хасина
 
 
