07:18 30.12.2025 (обновлено: 11:10 30.12.2025)
Нетаньяху обещал возобновить переговоры с Сирией, пишут СМИ
в мире, сирия, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Сирия, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
© Getty Images / Joe RaedleПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в США принял просьбу американского президента Дональда Трампа о возобновлении переговоров с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.
"Нетаньяху... принял просьбу Трампа возобновить переговоры с сирийским правительством по потенциальному соглашении о безопасности", - говорится в сообщении портала.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Трамп пообещал наладить отношения Израиля и Сирии
