МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в США принял просьбу американского президента Дональда Трампа о возобновлении переговоров с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще один источник.
Нетаньяху обещал возобновить переговоры с Сирией, пишут СМИ
© Getty Images / Joe RaedleПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. 29 декабря 2025