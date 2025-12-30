Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху выступил против насилия поселенцев на Западном берегу, пишут СМИ
06:52 30.12.2025 (обновлено: 11:09 30.12.2025)
Нетаньяху выступил против насилия поселенцев на Западном берегу, пишут СМИ
Нетаньяху выступил против насилия поселенцев на Западном берегу, пишут СМИ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с американцами выступил против насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
"Нетаньяху очень решительно высказался против насилия со стороны поселенцев (на Западном берегу - ред.) и заявил, что собирается принять более активные действия", - цитирует портал слова источника.
Трамп заявил, что позиции США и Израиля по Западному берегу не совпадают
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин Нетаньяху
 
 
