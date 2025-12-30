https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065595202.html
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
"АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:17:00+03:00
2025-12-30T11:17:00+03:00
2025-12-30T11:17:00+03:00
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/92/1527609227_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_f6c473de9f8b704b8954a5a6d36c8054.jpg
https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065579063.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/92/1527609227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd293d2eff17aa0ab56e30b3c118c2e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
"АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
"АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил
президент компании Максим Соколов.
"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова
пресс-служба "АвтоВАЗа
".
Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он.
Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно.