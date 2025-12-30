"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов.

"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова пресс-служба " АвтоВАЗа ".

Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он.

Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline.