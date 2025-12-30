Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
11:17 30.12.2025
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
"АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 30.12.2025
авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA Vesta Sport Concept на Московском международном автомобильном салоне 2018. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2026 году начнет продажи новой Lada Vesta Sport, а также производство флагманского кроссовера Lada Azimut, заявил президент компании Максим Соколов.
"Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut… а также вывести на рынок Vesta Sport", - приводит слова Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".
Помимо этого, в следующем году производитель начнет оснащать Lada Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, добавил он.
Производство Vesta Sport было прекращено в 2022 году. На сегодняшний день семейство автомобилей Vesta состоит из шести моделей, включая седан и универсал Sportline.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы соответственно.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
АвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
