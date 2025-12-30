Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
10:10 30.12.2025 (обновлено: 10:11 30.12.2025)
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в компании.
"С января 2026 года "АвтоВАЗ" скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", - говорится в сообщении.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"АвтоВАЗ" готов поставлять автомобили для сервиса такси от Wildberries
16 декабря, 15:18
В пресс-службе рассказали, что цена базовой модели Lada Granta составит 850 тысяч рублей, таким образом для нее индексация составит 13%, а в среднем для этого семейства машин - 1,9%. Начальная стоимость новинки 2025 года Lada Iskra вырастет на 2,2% - до 1,277 миллиона рублей, а в среднем для этого семейства - на 1,8%.
Для семейств Niva Legend и Niva Travel в среднем индексация составит 1,8 и 1,9%.
"Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 рублей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
Ранее в декабре президент компании Максим Соколов отмечал, что благодаря скидкам, которые "АвтоВАЗ" вводил в течение 2025 года на ряд своих моделей, цены на Lada по году были ниже предыдущего в среднем на 5%.
Автомобили Chery Omoda в автосалоне официального дилера ГК АВТОРУСЬ в Подольске - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава "АвтоВАЗа" высказался о демпинге китайских автопроизводителей
10 декабря, 16:42
 
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ
 
 
