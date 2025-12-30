"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в компании.

В пресс-службе рассказали, что цена базовой модели Lada Granta составит 850 тысяч рублей, таким образом для нее индексация составит 13%, а в среднем для этого семейства машин - 1,9%. Начальная стоимость новинки 2025 года Lada Iskra вырастет на 2,2% - до 1,277 миллиона рублей, а в среднем для этого семейства - на 1,8%.