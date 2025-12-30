https://ria.ru/20251230/avtovaz-2065579063.html
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada - РИА Новости, 30.12.2025
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:10:00+03:00
2025-12-30T10:10:00+03:00
2025-12-30T10:11:00+03:00
авто
максим соколов
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_def103d85f84a8667e75ea90ecfd26c7.jpg
https://ria.ru/20251216/avtovaz-2062398409.html
https://ria.ru/20251210/ekonomika-2061170250.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e4b080ae08a70c84a197d97f5bcb9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, максим соколов, автоваз
Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" с января проиндексирует цены на Lada
"АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на Lada на 0,5%
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada на 0,5% в среднем по модельному ряду, сообщили в компании.
"С января 2026 года "АвтоВАЗ
" скорректирует цены на модельный ряд Lada. Несмотря на инфляцию 2025 года, а также вводимые налоговые изменения, средняя индексация цен по модельному ряду Lada составит всего 0,5%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что цена базовой модели Lada Granta составит 850 тысяч рублей, таким образом для нее индексация составит 13%, а в среднем для этого семейства машин - 1,9%. Начальная стоимость новинки 2025 года Lada Iskra вырастет на 2,2% - до 1,277 миллиона рублей, а в среднем для этого семейства - на 1,8%.
Для семейств Niva Legend и Niva Travel в среднем индексация составит 1,8 и 1,9%.
"Цены на автомобили семейства Lada Vesta практически не изменятся. Цена версии 2026 модельного года, недавно получившей дополнительное оборудование, составит 1 581 000 рублей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
Ранее в декабре президент компании Максим Соколов
отмечал, что благодаря скидкам, которые "АвтоВАЗ" вводил в течение 2025 года на ряд своих моделей, цены на Lada по году были ниже предыдущего в среднем на 5%.