Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Томатный сок, кофе и светлое пиво оказались среди самых популярных напитков на борту российских авиакомпаний в 2025 году, рассказали РИА Новости в Smartavia, Azur Air и S7 ("Сибирь").

"Томатный сок. Его было выпито более 27 тысяч литров", - так ответили в Azur Air на вопрос о самом популярном напитке среди пассажиров.