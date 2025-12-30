https://ria.ru/20251230/aviaperelet-2065562357.html
Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту
Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту - РИА Новости, 30.12.2025
Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту
Томатный сок, кофе и светлое пиво оказались среди самых популярных напитков на борту российских авиакомпаний в 2025 году, рассказали РИА Новости в Smartavia,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T07:26:00+03:00
2025-12-30T07:26:00+03:00
2025-12-30T07:35:00+03:00
smartavia
azur air
s7 airlines
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/38/1529243876_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_8b87d5ca0d2cf77f69b34b51b493d899.jpg
https://ria.ru/20251127/kofe-2057912270.html
https://ria.ru/20251118/fpk-2055850109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/38/1529243876_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_32141beb314c3c26c986d176d74f6c87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
smartavia, azur air, s7 airlines, общество, россия
Smartavia, Azur Air, S7 Airlines, Общество, Россия
Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту
РИА Новости: томатный сок и кофе стали самыми популярными напитками на борту
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Томатный сок, кофе и светлое пиво оказались среди самых популярных напитков на борту российских авиакомпаний в 2025 году, рассказали РИА Новости в Smartavia, Azur Air и S7 ("Сибирь").
"В 2025 году самым популярным напитком на рейсах авиакомпании Smartavia
было светлое пиво. С 1 января по 18 декабря пассажиры выпили 8 877 литров этого напитка. Что касается безалкогольных напитков, то кофе опередил чай, соки и воду. Наши пассажиры за почти 12 месяцев выпили 18 813 чашек кофе", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.
Пассажиры Azur Air
, летающей в основном по курортным направлениям, чаще всего делали выбор в пользу томатного сока.
"Томатный сок. Его было выпито более 27 тысяч литров", - так ответили в Azur Air на вопрос о самом популярном напитке среди пассажиров.
Любовь к томатному соку разделили и пассажиры авиакомпании S7
.
"Не считая питьевой негазированной воды, самым популярным напитком оказался томатный сок", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.