Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киевский режим совершил попытку террористической атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина от безысходности и плохой позиции в вооружённом конфликте, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все они уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Террористы всегда прибегают к покушениям от безысходности, поскольку у них проигрышные позиции. Раньше это были международные террористы на Северном Кавказе, поддерживаемые Западом", - сказал Шхагошев.
По мнению депутата, ответ со стороны России будет обдуманным, все узнают, как РФ отвечает на акты государственного терроризма.