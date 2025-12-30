МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киевский режим совершил попытку террористической атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина от безысходности и плохой позиции в вооружённом конфликте, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

По мнению депутата, ответ со стороны России будет обдуманным, все узнают, как РФ отвечает на акты государственного терроризма.