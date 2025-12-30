Рейтинг@Mail.ru
Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев
19:55 30.12.2025
Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев
Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев
2025
россия, новгородская область, адальби шхагошев, владимир путин
Россия, Новгородская область, Адальби Шхагошев, Владимир Путин
Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Депутат Адальби Шхагошев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киевский режим совершил попытку террористической атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина от безысходности и плохой позиции в вооружённом конфликте, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все они уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Террористы всегда прибегают к покушениям от безысходности, поскольку у них проигрышные позиции. Раньше это были международные террористы на Северном Кавказе, поддерживаемые Западом", - сказал Шхагошев.
По мнению депутата, ответ со стороны России будет обдуманным, все узнают, как РФ отвечает на акты государственного терроризма.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Россия Новгородская область Адальби Шхагошев Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
