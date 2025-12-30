Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
16:36 30.12.2025 (обновлено: 16:53 30.12.2025)
Президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию Путина
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого иранский президент осудил организованную... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
россия
иран
россия
в мире, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, россия
В мире, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Россия
Президент Ирана осудил атаку Киева на резиденцию Путина

Пезешкиан осудил атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого иранский президент осудил организованную Киевом масштабную атаку БПЛА в на государственную резиденцию главы российского государства в Новгородской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Во вторник Лавров заявил, что Москва благодарна иностранным друзьям и партнёрам, осудившим предпринятую Киевом атаку на резиденцию президента РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Лавров: атака на резиденцию Путина показала сущность киевского режима
В мире, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Россия
 
 
