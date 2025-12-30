Рейтинг@Mail.ru
15:55 30.12.2025
России заняла зрелую позицию после атаки на резиденцию, считает эксперт
России заняла зрелую позицию после атаки на резиденцию, считает эксперт
2025-12-30T15:55:00+03:00
2025-12-30T15:55:00+03:00
россия, новгородская область, владимир путин
Россия, Новгородская область, Владимир Путин
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Решение России продолжать переговоры по урегулированию украинского кризиса после нападения на резиденцию президента Владимира Путина свидетельствует о дипломатической зрелости и подлинном стремлении к политическому урегулированию, заявил РИА Новости египетский эксперт по международному праву, член Американской и Европейской ассоциаций международного права Мухаммед Махран.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
12:46
"Это отражает дипломатическую зрелость и подлинное стремление к политическому урегулированию… несмотря на серьезную провокацию", - отметил аналитик.
Он охарактеризовал украинскую операцию по атаке БПЛА на резиденцию президента РФ как грубое нарушение международного гуманитарного права и явную попытку сорвать текущие переговоры между Москвой и Вашингтоном. По его словам, для президента США Дональда Трампа это стало прямой провокацией в отношении его роли как мирного переговорщика. Кроме того, это попытка оказать давление на Россию с целью спровоцировать жёсткий военный ответ и вернуть регион в спираль насилия.
Эксперт отметил, что международное право закрепляет принцип добросовестности переговоров, который требует от сторон воздерживаться от любых действий, способных подорвать переговоры.
"Атака на резиденцию российского президента в момент, когда ведутся серьезные переговоры по урегулированию кризиса, является прямым нарушением принципа добросовестности и свидетельствует о существовании сторон, не заинтересованных в успехе диалога и предпочитающих продолжение конфликта политическому решению", - пояснил он.
Эксперт предупредил, что продолжение подобных провокационных операций угрожает шансам на мирное урегулирование и может привести к опасной эскалации, выходящей из-под контроля, призвав международное сообщество осудить любые действия, направленные на срыв переговоров и затягивание конфликта.
Зеленский совершил атаку, чтобы остаться у власти, заявил Володин
15:33
 
