Зеленский совершил атаку, чтобы остаться у власти, заявил Володин

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский совершил атаку на резиденцию президента РФ, преследуя цель сорвать переговоры и продолжить военные действия, чтобы остаться во власти, заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван. Вчера в ночи он сказал, что уйдёт со своей должности, как только закончатся боевые действия на Украине. Вдумайтесь в смысл: чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли. Для него военные действия - единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента", - заявил Володин в своем канале в Мах.