Атаку Киева готовили сторонники столкновения с Россией, заявил Йованович

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Террористическое нападение властей Украины на резиденцию президента РФ поддержали и помогли осуществить сторонники продолжения нынешнего конфликта и нового прямого столкновения с Россией в Европе, прежде всего, Великобритания и ФРГ, заявил РИА Новости министр иностранных дел Союзной республики Югославия (СРЮ) в 1998-1999 годах Живадин Йованович.