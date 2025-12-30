Рейтинг@Mail.ru
15:28 30.12.2025
Атаку Киева готовили сторонники столкновения с Россией, заявил Йованович
Террористическое нападение властей Украины на резиденцию президента РФ поддержали и помогли осуществить сторонники продолжения нынешнего конфликта и нового... РИА Новости, 30.12.2025
Атаку Киева готовили сторонники столкновения с Россией, заявил Йованович

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Террористическое нападение властей Украины на резиденцию президента РФ поддержали и помогли осуществить сторонники продолжения нынешнего конфликта и нового прямого столкновения с Россией в Европе, прежде всего, Великобритания и ФРГ, заявил РИА Новости министр иностранных дел Союзной республики Югославия (СРЮ) в 1998-1999 годах Живадин Йованович.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский не мог этого сделать в одиночку, хотя несет прямую ответственность за попытку нападения на резиденцию президента РФ. Без логистической и спутниковой поддержки это невозможно сделать, а эту логистику известно кто обеспечивает. Это ясный показатель того, что прогресс в мирных переговорах не отвечает интересам определенных структур, прежде всего, в Европе и они делают все, чтобы подорвать его, чтобы конфликт продолжался. Они рассчитывают, что конфликт на Украине должен продолжатся, пока они не подготовятся к прямому нападению на Россию", - сказал бывший глава МИД Югославии, возглавлявший ведомство во время агрессии НАТО 1999 года.
Он отметил, что подобные планы заранее обречены на провал, но такова логика носителей политики "экспансии на Восток". При этом, по словам сербского дипломата, в самом Брюсселе - ЕС и НАТО, нет полного единства по вопросу конфликта на Украине, круг сторонников новой войны с РФ сужается, они становятся более агрессивными и пытаются втянуть в противостояние США.
"Видно, что, если такое единство и существовало ранее, сейчас оно нарушено. Сужается круг сторонников продолжения конфликта и тех, кто хочет подготовиться к войне с РФ. Но, боюсь, что и этот суженный круг становится более агрессивным и готовым к новым провокациям. Эти провокации насколько направлены против РФ, настолько и против США во главе с президентом Дональдом Трампом, чтобы втянуть его в милитаристский круг в Европе: Великобритании, ФРГ и некоторых других стран, при том, что Франция стала отступать от этой авантюристской и разрушительной философии конфликта с РФ", - отметил Йованович.
Он подчеркнул, что хотя стоящие за терактом властей в Киеве силы в Европе рассчитывают продлением боевых действий на Украине вымотать и истощить РФ, они отдают себе отчет, что "никакие планы в отношении России не в состоянии реализовать без включения, участия и поддержки США, о чем и история говорит".
